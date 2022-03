Războiul din Ucraina: Rușii bombardează o centrală nucleară. Conflictele continuă în toată țara Nopatea de joi spre vineri, a opta de cand Rusia a declanșat razboiul din Ucraina, s-a dovedit una extrem de grea. Conflictele armate au continuat in mai multe zone, in vizor fiind o centrala atomica. Forțele ruse bombardeaza centrala nucleara Zaporijjea din Enerhodar, un oraș de pe raul Dnipro. Centrala asigura aproximativ un sfert din producția de energie a Ucrainei. Potrivit primarului orașului, Dmytro Orlov, centrala nucleara era vineri dimineața in flacari, iar imagini in direct ale camerelor de supraveghere arata fum care iese din cladire. Tancurile și infanteria rusa au intrat in Enerhodar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

