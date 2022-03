Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va avea, vineri, o conversatie cu omologul sau din China, Xi Jinping, despre competitia intre cele doua tari si despre razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, anunta Casa Alba.

- In timp ce Vladimir Putin pare sa iasa din spatele ziruilor rosii ale Kremlinului, seful suprem al Rusiei de douazeci si doi de ani are de rezolvat o problema grea: cum sa castige razboiul din Ucraina, pe care Occidentul spune ca Rusia l-a pierdut deja, scrie Reuters.

- Afirmațiile precum „China a fost inștiințata in prealabil despre operațiunea militara a Rusiei” sunt false și menite ca alte parți sa se sustraga de la responsabilitați și sa defaimeze China, a declarat ambasadorul Chinei in SUA, Qin Gang, intr-un articol semnat și publicat in 15 martie in The Washington…

- Increderea investitorilor straini in abilitatea Chinei de a naviga un labirint tot mai complicat de provocari care vin atat de pe plan domestic, cat și din cauza apropierii președintelui Xi Jinping de Vladimir Putin, se afla intr-o scadere vertiginoasa, in condițiile in care Occidentul continua sa impuna…

- Ministerul de Finante al Rusiei se pregateste sa plateasca in ruble o parte din datoriile sale in valuta, miercuri, pentru ca sanctiunile impiedica bancile sa onoreze datoriile in moneda de emisiune a obligatiunilor, potrivit unui anunt facu luni de institutie, transmite Reuters. "Este un default?...…

- Odata cu declanșarea ofensivei rusești in Ucraina, unul din cei mai importanți parteneri strategici ai Rusiei, China, a incercat sa aplaneze conflictul, deși a existat o temere din partea analiștilor occidentali referitor la un posibil ajutor dat Rusiei. Dar, președintele chinez Xi Jinping i-a cerut…

- Rusia a folosit sute de rachete balistice și de mare precizie în primele zile ale invaziei Ucrainei, dar analiștii și oficialii americani spun ca o mare parte din apararea ucraineana ramâne intacta, se arata într-o analiza Reuters. Efectele bombardamentelor cu rachete…

- China a refuzat joi sa numeasca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina drept ”invazie” și a facut apel la toate parțile implicate sa se abțina de la acțiuni extreme, deși și-a sfatuit cetațenii care se afla in zona sa stea in case și sa dea dovada de precauție, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant…