- Realizator: Romania a inregistrat o scadere a populatiei cu 4 milioane de persoane in ultimii 30 de ani, iar in 2021 nivelul acestuia era similar cu cel din 1966, a afirmat, vineri, presedintele Institutului National de Statistica, Tudorel Andrei, la Conferinta „Imbatranirea Populatiei Rezidente. Un…

- Prima zapada consistenta din aceasta iarna a scos utilajele de deszapezire pe drumurile inalte din județele Dambovita, Gorj, Sibiu, Valcea si Vrancea. Iar vantul puternic a determinat autoritațile portuare sa inchida toate porturile de la Marea Neagra, atat pentru transportul maritim, cat si pentru…

- Compania naționala Administrația Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galați va avea și in 2023 ca principal obiectiv al proiectelor investiționale creșterea capacitaților de operare a marfurilor care tranziteaza porturile de la Dunarea Maritima și in special a tranzitului de marfuri generale și a exporturilor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca au fost semnate contracte de finanțare de aproximativ 264 milioane de lei, care vor imbunatați capacitatea operaționala a porturilor Braila și Galați. Portul Braila va beneficia de 126,82 milioane de lei pentru integrarea in fluxul…

- Populatia Italiei a scazut sub 59 de milioane de locuitori, iar tara imbatraneste intr-un ritm mult mai rapid decat restul Uniunii Europene, a transmis luni agentia nationala de statistica Istat, conform Reuters. O populatie in scadere si care imbatraneste este o ingrijorare majora pentru o economie…

- Ucraina a exportat aproape 18,1 milioane de tone de cereale pana acum in sezonul iulie 2022/iunie 2023, in scadere cu 29,6% fata de cele 25,8 milioane de tone livrate peste hotare in acelasi stadiu al sezonului precedent, arata datele publicate de Ministerul Agriculturii transmite Reuters, citat de…

- Bara Sulina si porturile Constanta Nord, Constanta Sud si Midia au fost inchise luni dimineata, din cauza vantului puternic, informeaza News.ro. ”Au fost suspendate manevrele in porturile Constanta Nord, Constanta Sud si Midia, atat pentru transportul maritim, cat si pentru cel fluvial, din cauza vantului…

- Masurile luate pentru creșterea conectivitații cu Ucraina prin Coridoarele de Solidaritate pentru asigurarea exporturilor de cereale dar și a importurilor Ucrainei și pe alte rute decat cele prin Marea Neagra, s-au concretizat in creșterea volumului de marfuri transportate pe aceste culoare. In luna…