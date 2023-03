Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile țițeiului la inceputul tranzacționarii marți, 24 ianuarie, au crescut la un maxim de la inceputul lunii decembrie. Prețurile au fost influențate de speranța unei redresari a cererii de combustibil din China, cel mai mare importator, deși temerile de incetinire a economiei SUA frineaza creșterea,…

- Prețurile petrolului au crescut miercuri, 18 ianuarie, extinzind ciștigurile din sesiunea anterioara privind optimismul ca ridicarea restricțiilor stricte din China privind COVID-19 ar duce la o redresare a cererii de combustibil la cel mai mare importator de petrol din lume, transmite RBC-Ucraina cu…

- Prețurile petrolului au scazut la inceputul tranzacțiilor vineri, 13 ianuarie. Cu toate acestea, petrolul este pe cale sa ciștige mai mult de 6% in cursul saptaminii, din cauza semnelor susținute de creștere a cererii in China, importatorul principal de țiței, și a așteptarilor privind o creștere mai…

- Prețurile petrolului au crescut vineri, 30 decembrie și sint pe drumul spre a doua creștere anuala consecutiv, deși modest, intr-un an turbulent marcat de aprovizionarea redusa din cauza razboiului din Ucraina, a unui dolar puternic și a cererii slabite din partea celui mai mare importator de țiței…

- Prețurile petrolului au crescut miercuri, 28 decembrie, in speranța unei redresari a cererii de combustibil, deoarece China continua sa-și relaxeze restricțiile legate de COVID-19, deși creșterile au fost limitate de temerile de recesiune și de repornirea unor centrale electrice din SUA inchise din…

- Prețurile petrolului au crescut la un nivel maxim de trei saptamini marți, 27 decembrie, deoarece relaxarea restricțiilor COVID-19 de catre China a sporit speranțe pentru cererea de combustibil și ingrijorarea ca furtunile de iarna din SUA vor afecta producția de energie continua sa mențina prețurile…

- Prețurile petrolului au crescut ușor miercuri, 7 decembrie, din cauza speranțelor unei cereri imbunatațite in China. Incertitudinea cu privire la modul in care va funcționa plafonul prețului petrolului rusesc a menținut piețele incordate dupa o scadere brusca in sesiunea anterioara, transmite RBC-Ucraina…

- Neregulile din raport au fost sesizate de mai multe persoane și chiar semnalate pe paginile de socializare unde au atras nenumarate critici.Ministerul Finanțelor a publicat mai multe proiecte de acte normative, inclusiv propunerea bugetului de stat pentru anul viitor, iar in raportul privind situația…