Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 616. Presedintele rus Vladimir Putin incearca sa profite de razboiul dintre Israel si Hamas pentru a reduce sprijinul Occidentului pentru Ucraina, unde fortele ruse vor castiga daca SUA vor inceta sa sprijine Kievul, au atentionat

- Presedintele rus Vladimir Putin incearca sa profite de razboiul dintre Israel si Hamas pentru a reduce sprijinul Occidentului pentru Ucraina, unde fortele ruse vor castiga daca SUA vor inceta sa sprijine Kievul, au atentionat marti doi ministri americani, informeaza AFP."Putin cauta cu adevarat sa…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, incearca sa profite de razboiul dintre Israel si Hamas pentru a reduce sprijinul Occidentului pentru Ucraina, unde fortele ruse vor castiga daca SUA vor inceta sa sprijine Kievul, au atentionat, marti, doi ministri americani, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin incearca sa profite de razboiul dintre Israel si Hamas pentru a reduce sprijinul Occidentului pentru Ucraina, unde fortele ruse vor castiga daca SUA vor inceta sa sprijine Kievul, au atentionat marti doi ministri americani, informeaza AFP.

- Hugh Lovatt, expert in Orientul Mijlociu, Israel și Palestina la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), a analizat atmosfera de tensiune in urma atacurilor Hamas asupra Israelului, intr-un interviu La Razon, conform Rador Radio Romania.Reporter: Putem asista la un razboi asemanator cu…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a facut apel la Berlin sa trimita rachete Taurus in Ucraina cat mai curand posibil. "O veti face oricum, este doar o chestiune de timp și nu ințeleg de ce pierdem timpul" - a declarat Kuleba, raspunzand la o intrebare la o conferința de presa la Kiev, la…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba, a dat asigurari ca Kievul nu va folosi rachetele cu raza lunga de acțiune Taurus in afara "granițelor recunoscute internațional" ale țarii sale, in cazul in care le va primi de la Germania. "Ucraina nu va folosi rachete de croaziera Taurus in afara granițelor…

- Contraofensiva initiata de armata de la Kiev incepand din luna iunie are "obiectivul" de a elibera intreaga Ucraina, "indiferent cat va dura", a declarat pentru AFP seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba."Obiectivul nostru este victoria, victoria sub forma eliberarii teritoriilor noastre in interiorul…