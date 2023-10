Stiri pe aceeasi tema

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de miercuri, 18 octombrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 18 octombrie, ora 01.30: Razboiul din Israel provoaca o unda de șoc in economie: aurul se scumpește pe bursa de…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, 16 octombrie, cu pana la 6,5%, dupa ce saptamana trecuta au inregistrat un avans de peste 40%, traderii urmarind prognozele meteo favorabile si eforturile internationale de a tine sub control conflictul din Orientul Mijlociu, transmite…

- ExxonMobil a fost capul de afiș al unei saptamani foarte interesante pentru business-ul mondial. ExxonMobil a anunțat un acord de preluare a Pioneer Natural Resources, liderul de extracție din Bazinul Permian, din sud-estul SUA, intr-o tranzacție evaluata la 59,5 miliarde de dolari. Achiziția, cea…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 2%, deoarece temerile de intrerupere a aprovizionarii din cauza conflictului din Orientul Mijlociu au scazut la o zi dupa ce Arabia Saudita, principalul producator din cadrul OPEC, s-a angajat sa contribuie la stabilizarea pietei, transmite Reuters, informeaza…

- Brazilia, care prezideaza in prezent Consiliul de Securitate al ONU, a convocat pentru vineri o noua reuniune a acestui organism pentru a aborda situatia in Fasia Gaza, a anuntat miercuri seara Ministerul Afacerilor Externe, relateaza AFP, conform AGERPRES.Seful diplomatiei braziliene Mauro Vieira…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 1,83 dolari, sau cu 2,1%, pana la 85,82 dolari pe baril. Titeiul american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,48 dolari, sau cu 2,9%, la 83,49 dolari pe baril. Preturile pentru petrolul Brent si WTI au crescut luni cu peste 3,50 dolari,…

- Violentele din Israel vor determina probabil o crestere a interesului pentru aur si alte active de refugiu, deoarece investitorii urmaresc indeaproape evenimentele din Orientul Mijlociu, pentru a evalua efectul riscului geopolitic asupra pietelor, transmite Reuters.Membri inarmati din grupul palestinian…