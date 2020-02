Războiul din Afganistan: SUA și talibanii afgani încep un armistițiu parțial Perioada de șapte zile de &"reducere a violenței&" între SUA și talibanii afgani a început, spun oficialii, citați de BBC.



"Acesta este un pas important pe un drum lung catre pace", a declarat vineri secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo.



Daca vor avea succes, cele doua parți vor semna prima faza a unei înțelegeri menite sa puna capat unei perioade de aproape doua decenii de conflict.



Acordul, care a început la ora locala la miezul nopții, vine dupa mai bine de un an de discuții între reprezentanții talibani americani și afgani.



Negociatorii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

