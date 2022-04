Războiul „altfel”: Delfinii dresați pentru flota din Sevastopol Rusia a desfasurat doua tarcuri cu delfini militari antrenati la baza navala din Sevastopol, in Marea Neagra, cu scopul de a-si proteja flota de eventuale atacuri subacvatice, potrivit unei evaluari a imaginilor din satelit realizata de Institutul Naval al Statelor Unite (USNI), relateaza The Guardian. Potrivit unor imagini din satelit de la baza navala din portul Sevastopol evaluate de Institutul Naval al SUA (USNI), doua tarcuri cu delfini au fost mutate la baza in luna februarie, la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina. Rusia antreneaza de mult timp delfini in scopuri militare, folosind mamiferele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

