Războiul „a ajuns” și în spațiu Agenția Spațiala Europeana a anunțat ca a suspendat misiunea ruso-europeana pe Marte din cauza invaziei Rusiei in Ucraina. „Deplangem profund victimele umane și consecințele tragice ale agresiunii impotriva Ucrainei. Deși recunoaște impactul asupra explorarii științifice a spațiului, ESA este pe deplin aliniata cu sancțiunile impuse Rusiei de statele sale membre”, a transmis ESA intr-un comunicat, potrivit CNN. In timpul ședinței sale de la Paris, consiliul de conducere al ESA „a recunoscut imposibilitatea actuala de a desfașura cooperarea in curs cu (agenția spațiala a Rusiei) Roscosmos in misiunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

