Război Ucraina. Negocieri cu rușii pentru 38 de luptători grav răniți din Azovstal - Avertisment dat presei Vicepremierul Irina Vereșciuk a declarat joi ca au loc „negocieri foarte dificile” pentru evacuarea luptatorilor grav raniți din oțelaria asediata Azovstal din Mariupol in schimbul prizonierilor de razboi ruși.„In numele președintelui, purtam negocieri foarte dificile privind evacuarea soldaților raniți grav din Azovstal in schimbul rușilor capturați”, a anunțat Vereșciuk.Vicepremierul ucrainean a anunțat inca de miercuri ca a facut o oferta Rusiei pentru un eliberarea luptatorilor raniți din Azovstal , la schimb cu prizonieri ruși capturați de forțele armate ucrainene. Dupa ce in prima parte… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

