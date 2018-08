Stiri pe aceeasi tema

- SUA , Marea Britanie și Ucraina sunt considerate țari ostile de catre ruși, se arata intr-un soandaj publicat joi de Institutul independent Levada. Potrivit aceluiași sonadaj realizat la sfarsitul lunii mai in randul a 1.600 de persoane din 52 de regiuni ruse, Belarusul, China, Kazahstanul si Siria…

- Autoritatile au comunicat ca incidentul nu ar avea legatura cu terorismul, scrie news.ro. Politia din Paris a confirmat pentru CNN ca are loc o interventie la Rue des Petites Ecuries in arondismentul 10 al capitalei Frantei. Zona a fost izolata de catre ofiteri. Martorii sustin ca barbatul…

- Muzeul Județean Buzau a reluat cercetarile arheologice in cetatea dacica de la Tarcov – ”Piatra cu Lilieci”, șantier arheologic devenit tradiție pentru cercetarea arheologica din Romania. Cetatea a funcționat in perioada domniei regelui Decebal și a ramas nelocuita dupa razboaiele cu romanii din anii…

- Detalii socante ies la iveala in cazul crimei care a socat intreaga tara. La inceputul acestei saptamani, un copil de doar noua ani din Bucuresti si-a ucis bunica. Motivul crimei a fost unul socant: bunica refuzase sa il lase pe micut sa se joace la calculator.Citeste si: SCHIMBARE Majora…

- Fostul tenismen Ilie Nastase a fost oprit azi-noapte in trafic de catre polițiști, care i-au cerut sa sufle in aparatul etilotest. Ilie Nastase a refuzat, așa ca a fost condus la Institutul de Medicina Legala, in vedere colectarii de probe biologice. Pentru ca a refuzat din nou, Nastase a fost adus…

- Lucian Pintilie, racolat de Securitate pe vremea lui Ceaușescu. Regizorul Lucian Pintilie a murit , miercuri seara, la varsta de 86 de ani. El a fost unul dintre cei mai importanți cineaști romani. In 2007, Lucian Pintilie, prezent la scoala de vara organizata la Memorialul Sighet de catre Fundatia…

- Colegul nostru, Lucian Balanuța, se numara printre jurnaliștii și creatorii de conținut care au fost admiși la ediția din acest an a Young Professionals Seminar , eveniment ce va fi organizat la Nisa de catre Centrul Cultural Franco-German și Institutul pentru Politici de Media și Comunicare din Koln.…

- Un cutremur de suprafata cu intensitatea de 6,1 grade a avut loc sambata in Filipine, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Seismul s-a produs in Marea Filipinelor, la ora locala 14.19 , la adancimea de doar 17,9 kilometri. Epicentrul a fost la 56 de kilometri nord-vest de orasul filipinez…