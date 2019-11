Război rece China - Australia: Canberra își apără universităţile de ingerințele Beijingului Australia a facut publice joi noi masuri care vizeaza sa impiedice "puterile straine" sa exercite influenta asupra universitatilor de pe continent, in contextul temerilor legate de activitatile Chinei in acest sens, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Universitatile care adera la noile reguli se angajeaza sa coopereze in domeniul informatic cu agentiile de securitate nationala si sa-si declare partenerii de cercetare straini si acordurile financiare cu alte tari. "Amenintarea interferentei straine este la un nivel fara precedent si se dezvolta, asa incat trebuie sa ne asiguram… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Australia a facut publice joi noi masuri care vizeaza sa impiedice "puterile straine" sa exercite influenta asupra universitatilor de pe continent, in contextul temerilor legate de activitatile Chinei in acest sens, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Universitatile care adera la noile reguli se…

- SUA acuza China de hartuirea familiilor activistilor uiguri, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a declarat marti "profund afectat" de tacticile Beijingului, printre care se numara si arestarile arbitrare. Intr-un comunicat, el a aratat ca exista informatii…

- Guvernul Ungariei va permite participarea gigantului chinez Huawei, la implementarea rețelelor 5G în țara, a declarat marți în cadrul unui eveniment în China, Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe din Ungaria, informeaza Reuters. SUA a pus presiune pe aliații sai pentru interzicerea…

- Un grup de parlamentari americani, printre care se afla și Sen. Ted Cruz, Eon Wyden, Marco Rubio și Alexandria Ocasio-Cortez, au solicitat vineri șefului executiv al companiei Apple, Tim Cook, sa reintroduca aplicația HKMap, folosita în Hong Kong, scrie Reuters. La începutul acestei…

- O mentalitate de tipul "Razboi Rece" și un "comportament de harțuitor" împiedica încrederea reciproca în cyberspațiu, a declarat șeful pentru propaganda din China, duminica, în deschiderea evenimentului World Internet Conference, organizat în orașul…

- Ministerul chinez de Externe a informat marți ca Beijingul nu intenționeaza sa intervina in afacerile interne ale Statelor Unite, in contextul in care președintele american Donald Trump a cerut Chinei, in mod public, sa il investigheze pe rivalul sau politic Joe Biden, relateaza Reuters, potrivit…

- Serviciile de informații australiene au stabilit ca statul chinez a fost cel responsabil de atacurile cibernetice lansate asupra parlamentului național și a celor mai mari trei partide politice, înainte de alegerile naționale din mai, scrie Reuters. Agenția responsabila pentru securitate…

- Presedintele american Donald Trump a anticipat luni un acord comercial cu China, dupa gesturi pozitive din partea Beijingului, calmand pietele globale care au fost agitate de noile tarife anuntate in ultimele zile de cele mai mari doua economii ale lumii, transmite Reuters, potrivit news.roTrump…