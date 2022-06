Ion Ceban, primarul Chișinaului, a intrat in conflict deschis cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, o susținatoare importanta a drepturilor LGBT, dupa ce a afirmat public ca nu va aproba desfașurarea paradei homosexualilor in Capitala. Pentru ca, legal, nu avea cum sa impiedice manifestarea, primarul Chișinaului a schimbat traseele și i-a trimis pe reprezentanții LGBT […] The post Razboi LGBT. Primarul Chișinaului trimite parada homosexualilor in curtea Maiei Sandu first appeared on Ziarul National .