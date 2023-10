Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat decizia Germaniei de a trimite Ucrainei inca un sistem de aparare antiaeriana Patriot si a declarat ca intelege preocuparea Berlinului de a nu deveni parte a conflictului, informeaza sambata dpa.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit miercuri (27 septembrie) la Kiev cu secretarul britanic al Apararii, Grant Shapps, a confirmat biroul președintelui joi (28 septembrie), potrivit Reuters. La intalnire, Shapps și Zelenski au discutat despre consolidarea apararii antiaeriene in Ucraina,…

- Grupul de trupe ruse „Nipru” de pe direcția Herson a distrus arme și echipamente militare straine furnizate Forțelor Armate ale Ucrainei folosind obuziere Msta-B, potrivit Ministerului rus al Apararii

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti, la New York, ca Ucraina are nevoie urgenta de aparare antiaeriana, inclusiv de munitie, piese de schimb si intretinere pentru sistemele pe care armata ucraineana le are deja, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Guvernul britanic l-a numit joi pe fostul ministru al energiei, Grant Shapps, in functia de ministru al apararii, inlocuindu-l pe Ben Wallace, care a declarat ca doreste sa se retraga dupa patru ani in aceasta functie si nici nu va mai candida la urmatoarele alegeri parlamentare, relateaza Reuters.Ben…

- Conform declarațiilor lui Hanna Maliar, ministrul adjunct al Apararii de la Kiev, forțele ucrainene au inaintat in sud, in timp ce trupele ruse se concentreaza spre est. "In unele zone, trupele noastre din sud au reușit sa sparga prima linie de aparare și sa avanseze spre linia intermediara", a precizat…

- Pe teritoriul Republicii Moldova vor fi amplasate radare romanești moderne de aparare antiaeriana. Acest lucru va permite borarea rachetelor care intra in spațiul aerian al țarii. Raderele sunt ultramoderne și puternice, iar acestea vor ajunge atat in sistemul romanesc, cat și cel mai probabil in cel…

- Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a spus vineri ca declaratiile sale potrivit carora Occidentul ar dori sa vada mai multa recunostinta din partea Kievului pentru ajutorul oferit au fost interpretate gresit, anunța news.ro.Intr-o postare pe Facebook, Ben Wallace, precizeaza ca "a vorbit…