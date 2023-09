Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 580: Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, luni seara, in discursul adresat natiunii, ca asteapta si de la alte tari vecine o cooperare constructiva in problema cerealelor asa cum a fost cu Romania si Bulgaria. Zelenski anunța ca tancurile americane de tip Abrams au sosit…

- Ce se intampla acum in satul din Romania situat langa portul atacat de Rusia azi-noapte: Fumul persista de multe ore!Romanii de la granița dunareana cu Ucraina sunt speriați dupa bombardamentele de noaptea trecuta. Cea mai mare frica este ca, in cazul unui alt atac, dronele ar putea ajunge peste…

- Autoritațile ruse acuza Ucraina ca a lansat o ofensiva majora in regiunea Zaporojie, iar Kievul pastreaza tacerea. In schimb, ucrainenii anunța ca avansul continua la sud de Bahmut (regiunea Donețk) și ca forțele ruse au suferit pierderi grele. Ucraina incearca sa sparga rezistența rusa in acea zona…

- Razboi in Ucraina. Rușii au atacat din nou regiunea Odesa și de aceasta data ar fi fost țintite doua porturi situate pe Dunare – Reni și Ismail, aflate in apropierea graniței dintre Romania și Ucraina. O explozie puternica s-a produs luni dimineata chiar langa granița Romaniei. Totul dupa ce forțele…

- Razboi in Ucraina, ziua 516. Olga Skabeieva, o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la Moscova, numita și ”papușa de fier” a lui Putin, a cerut ca Rusia sa loveasca state NATO, inclusiv Romania.

- Razboi in Ucraina, ziua 510. Presedintele rus, Vladimir Putin, a avertizat, luni, ca armata rusa pregateste o riposta la atacul fortelor ucrainene asupra Podului Kerci, care face legatura intre Crimeea si Rusia, un incident soldat cu moartea a doi civili