- Este alerta maxima la granița Romaniei dupa ce rușii au bombardat din nou porturile ucrainene. De data aceasta au fost raportate explozii și bombe in portul Chilia Noua din Ucraina, dupa ce zilele trecute, porturile Reni și Ismail de peste Dunare au fost ținta atacurilor. Localnicii au surprins atacurile,…

- Ucraina a condamnat atacurile provocatoare ale Rusiei la Marea Neagra. Oficialii de la Kiev au cerut comunitatii internationale sa ia masuri dupa ce navele rusesti au tras focuri de avertisment asupra unui vas comercial care naviga pe Marea Neagra.

- Rachete rusești au lovit de doua ori in noaptea de luni spre marți centrul orașului ucrainean Pokrovsk. Opt persoane au murit, inclusiv cinci civili, a declarat guvernatorul regional Pavlo Kirilenko, transmite Reuters. Conform guvernatorului, cele doua rachete au lovit orașul controlat de Ucraina, aflat…

- Cel putin 10 oameni au fost raniti luni intr-o explozie la un depozit de cereale din apropiere de portul Derince din vestul Turciei, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Guvernatorul provinciei Kocaeli, Seddar Yavuz, a menționat ca a fost lansata o ancheta pentru a stabili cauza exploziei. ⚡️Video…

- Activitatea economica pe plan global incetineste, in special in sectorul productiei, si perspectivele de crestere pe termen mediu raman fragile, a declarat marti directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite Reuters.Vorbind la reuniunea ministrilor de Finante…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters. „Nu au fost avariate obiective, nici in oraș, nici in zona de apa”, a declarat Mihail…

- Cel puțin o persoana a murit in urma unor atacuri cu drone de fabricație iraniana in Kiev și in imprejurimi, au declarat oficialii, citați de Reuters. Atacurile au declanșat incendii in mai multe cartiere din Kiev și au provocat moartea unei persoane. Primarul Vitali Klitschko a anunțat ca trupul unui…

- Ucraina trebuie sa fie pregatita sa exporte cereale aproape in exclusivitate prin porturile sale de la Dunare, deoarece Rusia blocheaza practic livrarile prin porturile de la Marea Neagra, a anuntat marti Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina, informeaza Reuters, conform Agerpres.In luna iulie…