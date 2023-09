Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 565. Ministerul rus al Apararii susține ca unitațile sale de pe frontul de sud au respins atacurile Ucrainei in apropierea satului Robotyne, care a fost centrul luptei de cateva saptamani. Oficialii ucraineni lanseaza o imagine dif

- UPDATE 6:00 – Zeci de soldați ruși, uciși sau raniți intr-o singura zi in atacurile cu drone din Crimeea Zeci de soldați ruși au fost uciși sau raniți intr-un atac cu drone ucraineane in Crimeea anexata in noaptea de 12 august, scrie ziarul ucrainean Ukrainska Pravda, citand surse din Serviciul de Securitate…

- Rusia a declarat luni ca a avansat in trei zile trei kilometri spre Kupiansk, in nord-estul Ucrainei, o zona recucerita in luna septembrie 2022 de fortele armate ucrainene si care se confrunta cu o ofensiva rusa de cateva saptamani, informeaza Agerpres . ”In ultimele trei zile, soldatii rusi au facut…

- Oficialii proruși au anunțat duminica, 6 august, mai multe explozii la podurile care fac legatura intre Crimeea și Hersonul ocupat, vorbind chiar despre atacuri cu rachete britanice Storm Shadow. Ucraina a confirmat ca se afla in spatele atacurilor, precizand ca bombardamentele au fost lansate pentru…

- Generalul rus de divizie Ivan Popov anunta joi, 13 iulie, ca a fost demis din functia de comandant al celei de-a 58-a Armate, dupa ce a prezentat ierarhiei militare situatia dezastruoasa care domnea pe frontul din Ucraina unde, potrivit acestuia, militari rusi au fost injunghiati in spate din cauza…

- Armata rusa ”a respins cu succes” atacuri ale fortelor Kievului in patru zone ale frontului, si anume in regiunile Donetk (est), dar si in Zaporojie (sud), anunta Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP. Zece dintre aceste atacuri au fost respinse in apropiere de Bahmut (est), precizeaza…

- Aceasta institutie a publicat imagini care-l arata pe respectivul soldat, Andrei Kravtov, pe un pat de spital si aparent cu un brat amputat, primind o diploma de merit din partea unui triplu campion rus la lupte greco-romane, Alexander Karelin, care ii vorbeste in acest timp despre recompensa primita.…