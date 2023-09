Stiri pe aceeasi tema

- Rustem Umerov a fost desemnat de președintele Zelenski in funcția de ministru al Apararii al Ucrainei, in locul lui Oleksii Reznikov. O mutare administrativa și politica surprinzatoare la Kiev, comenteaza corespondenții presei straine in capitala ucraineana. Despre noul ministru al Apararii s-a aflat…

- Rustem Umerov, care urmeaza sa-l inlocuiasca pe Oleksii Reznikov și va fi noul ministru al Apararii din Ucraina, este un membru important al comunitații tatare din Crimeea și a participat la negocierile sensibile cu Rusia, scrie The Guardian.

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.

- Un deputat regional ucrainean din regiunea Ternopil, in vestul tarii, a fost retinut de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) sub acuzatia de luare de mita de pana la 6.000 de dolari (mai mult de 5.500 de euro) in schimbul folosirii influentei sale pentru ca unii militari sa nu fie trimisi pe front,…

- Suntem in ziua 533 a razboiului pe scara larga declanșat de Rusia in Ucraina. Forțele ucrainene au lansat noi atacuri cu drone pe teritoriul Rusiei, in orașul Sevastopol, din peninsula anexata Crimeea, și Moscova, relateaza The Guardian. Ministerul rus al Apararii a anunțat, joi, ca a doborat 13 drone,…

- Pentru a-si putea continua contraofensiva impotriva trupelor ruse, Ucraina are nevoie de sute de blindate, de mai multe sisteme de aparare antiaeriana si de avioane de lupta F-16, a declarat consilierul prezidențial al președintelui Ucrainei, Mihailo Podoleak, intr-un interviu publicat joi, 3 august,…

- Anuntul presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost facut in discursul video de marti seara, cand a vorbit despre potentialul atins de armata de drone, informeaza News.ro.Presedintele Zelenski le-a spus compatriotilor ca a asistat marti la un eveniment care nu a fost public, dar „a fost totusi…