- Razboi in Ucraina, ziua 447. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a semnalat luni ca Administratia de la Paris mentine disponibilitatea furnizarii de munitie Ucrainei si ar putea instrui piloti militari, dar a exprimat reticenta privind posibilitatea li

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a semnalat luni ca Administratia de la Paris mentine disponibilitatea furnizarii de munitie Ucrainei si ar putea instrui piloti militari, dar a exprimat reticenta privind posibilitatea livrarii de avioane militare, p

- Razboi in Ucraina, ziua 421. ​​​​​​​Statele Unite vor furniza Ucrainei asistenta militara suplimentara, in valoare de 325 de milioane de dolari, a anuntat secretarul de Stat american, Antony Blinken, subliniind ca sprijinul din partea aliatilor occidental

- Razboi in Ucraina, ziua 413. Administratia SUA a emis dubii, intr-un document secret publicat in mod neautorizat, asupra eficientei eventualei contraofensive a Ucrainei, o evaluare care intra in contradictie cu pozitia publica a Washingtonului, informeaza

- Guvernul Ciuca a introdus pe ordinea de zi a ședinței de maine un proiect de HG care prevede direcționarea catre Ucraina și Republica Moldova a unor sume in valoare totala de peste 1,5 milioane de dolari, sume destinate apararii.„Art. 1 – Se aproba plata contribuției voluntare a Romaniei, in cuantum…

- Razboi in Ucraina, ziua 374. SUA anunta un nou ajutor militar in valoare de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, in timp ce Republica Moldova a anuntat ca se alatura Occidentului in privinta sanctiunilor impuse Rusiei.

- SUA vor sprijini Ucraina atat cat va trebui, este mesajul pe care l-a adus secretarul american al Trezoreriei la Kiev. Janet Yellena a anunțat transferul primei transe de 1,2 miliarde de dolari dintr-un total de aproape 10 miliarde. Banii vor sprijini economia Ucrainei pe timp de razboi.

- De la invazia Rusiei de acum un an, au fost donați Ucrainei 28,9 milioane USD in Ether, precum și 22,8 milioane USD in Bitcoin și 11,6 milioane USD in Tether.