UPDATE 2 Ucraina are aproximativ 7.000 de cadavre nerevendicate in morgi și vagoane frigorifice, potrivit unui oficial ucrainean citat de Washington Post. Este vorba despre militari ruși care au murit in timpul razboiului din Ucraina. Oleksiy Arestovych, un consilier al șefului administrației prezidențiale ucrainene, a declarat ca cifra de 18.600 de morți in tabara rusa […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 44. Uniunea Europeana a aprobat noi sanctiuni „substantiale” impotriva Rusiei UPDATE 2 Oficial ucrainean: Rusia a lasat in urma cadavrele a 7.000 de soldați a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro…