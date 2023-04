Stiri pe aceeasi tema

- Flota rusa din Marea Baltica a efectuat joi manevre cu rachete de croaziera Iskander in enclava Kaliningrad, care se invecineaza cu doua tari NATO, Polonia si Lituania, transmite EFE, potrivit Agerpres.

- Rusia a anuntat vineri ca toate avioanele de lupta furnizate Ucrainei de statele occidentale vor fi distruse, dupa ce statele membre NATO Polonia si Slovacia s-au angajat sa trimita avioane de lupta MiG-29 Kievului, relateaza Reuters. De la declansarea invaziei ruse in Ucraina in urma cu peste un an,…

- Noi informatii analizate de autoritatile americane si dezvaluite marti de cotidianul The New York Times sugereaza ca un "grup pro-ucrainean" ar putea fi responsabil pentru sabotarea conductelor Nord Stream 1 si 2, care au fost avariate de patru explozii subacvatice in septembrie anul trecut, relateaza…

Flota rusa din Marea Baltica a efectuat marti exercitii de tragere cu rachete Iskander in exclava Kaliningrad, pe fondul tensiunilor provocate de campania militara rusa in Ucraina, relateaza EFE, potrivit Agerpres.