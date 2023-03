Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- "Este o mare greseala sa faci asta. Nu foarte responsabil. Dar nu am citit in asta ca se gandeste sa foloseasca arme nucleare sau ceva de genul acesta", a declarat Joe Biden intr-un interviu pentru ABC News.Presedintele Vladimir Putin a acuzat marti Occidentul ca prin ajutorul militar oferit Ucrainei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat la scurt timp, dupa discursul lui Vladimir Putin, ca: ”nimeni nu ataca Rusia, Rusia ataca Ucraina”, iar alianța nord-atlantica susține dreptul Ucrainei de a se apara. ”Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Vladimir Putin…

- Secretarul de stat american Antony Blinken i-a comunicat omologului sau chinez Wang Yi ca incidentul in care balonul chinez a fost doborat de armata americana nu ar trebui sa se mai repete, in cadrul unei intrevederi desfasurate Munchen, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, informeaza…