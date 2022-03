Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 6 Noi interceptari de convorbiri telefonice ale unor militari rusi, facute publice miercuri de catre Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), releva ca unii soldati rusi – trimisi in Ucraina pentru „demilitarizare” si „denazificare”, asa cum sustine Kremlinul – se fac responsabili de abuzuri…

- Peste patru milioane de persoane au parasit Ucraina, de la inceputul razboiului, potrivit ONU. Miercuri sunt anunțate trei coridoare de evacuare, a anunțat vicepremierul ucrainenan Irina Vereshchuk. Aproximativ 4.019.287 de persoane au parasit Ucraina pana in prezent, potrivit Agenției ONU pentru refugiați,…

- Serviciile militare de informatii britanice au transmis miercuri ca unitatile militare rusesti care au suferit pierderi grele in Ucraina au fost nevoite sa se intoarca in Rusia sau in Belarus in incercarea de a se reorganiza si realimenta, relateaza Reuters.

- Forțele Kremlinului se intorc in Belarus și Rusia pentru "reorganizare și realimentare", afirma Ministerul britanic al Apararii, conform Sky News.

- Forțele Kremlinului se intorc in Belarus și Rusia pentru „reorganizare și realimentare”, afirma Ministerul britanic al Apararii, conform Sky News. In timp ce razboiul din Ucraina intra in cea de-a 35-a zi, trupele de la Kremlin se intorc in Belarus și Rusia, intr-o manevra care pune „și mai multa presiune”…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 8 Delegatiile Ucrainei si Rusiei au ajuns, joi seara, in cursul negocierilor desfasurate in Belarus, la un acord asupra crearii de coridoare umanitare, posibil printr-un…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 4 Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat…