- Razboi in Ucraina, ziua 311. "In noul an, apararea aeriana a Ucrainei va deveni și mai puternica, și mai eficienta", a declarat Zelenski in discursul sau video zilnic, adaugand ca acest pas ar putea face ca apararea aeriana a Ucrainei sa fie cea mai puter

- Propunerile Moscovei privind „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei sunt cunoscute de Kiev și este de datoria autoritaților ucrainene sa raspunda, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, adaugand ca, in caz contrar, armata rusa va decide in aceasta chestiune. „Propunerile noastre…

- Mai multe explozii s-au auzit in centrul orașului Kiev. Potrivit președintelui Zelenski, 13 drone fabricate in Iran au fost doborate. Armata ucraineana spera sa primeasca in urmatoarele zile sisteme antiaeriene Patriot care sa-i ajute sa respinga mai multe atacuri ale Rusiei.

- Armata rusa a lansat atacuri masive cu rachete in Ucraina. In regiunile Kiev, Vinnitsa și Odessa au fost afectate infrastructura energetica și cladirile rezidențiale. Potrivit președintelui Zelenski, majoritatea rachetelor au fost doborate de forțele de aparare aeriana; Rusia a lansat un nou atac masiv…

- Un ofițer de securitate de la ambasada Ucrainei din Madrid a fost ranit cand a deschis miercuri o scrisoare capcana adresata ambasadorului. Președintele Comisiei Europene a propus un tribunal special care sa investigheze și sa judece crimele comise de Rusia in Ucraina.

- Forțele ruse au lansat duminica aproape 400 de lovituri in estul Ucrainei, in cadrul unei campanii de tiruri de artilerie, a declarat președintele Zelenski, duminica. "Cele mai aprige batalii, ca și pana acum, sunt in regiunea Donețk.

- Principala condiție pentru o eventuala reluare a negocierilor cu Rusia ar fi restabilirea integritații teritoriale a Ucrainei, a declarat marți secretarul Consiliului ucrainean pentru aparare și securitate naționala, Oleksi Danilov. Oleksi Danilov a subliniat, de asemenea, ca Ucraina trebuie sa primeasca…

- Israelul și-a reiterat refuzul de a livra arme catre Ucraina, in ciuda atacurilor rusești cu drone de lupta pe care Kievul și occidentalii acuza ca sunt de concepție iraniana. „Vreau sa fie clar ca nu vindem arme Ucrainei”, a declarat marți ministrul israelian al Apararii, Benny Gantz, la postul de…