Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Președintele Joe Biden a declarat ca Statele Unite ale Americii vor susține in continuare Ucraina in razboiul cu Rusia. Printr-o noua lege Ucraina va primi inca 45 de miliarde de dolari fonduri suplimentare din partea SUA.

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Președintele Joe Biden a susținut ca Statele Unite ale Americii vor susține in continuare Ucraina in razboiul cu Rusia. Printr-o noua lege Ucraina va primi inca 45 de miliarde de dolari fonduri suplimentare din partea SUA.

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Președintele Joe Biden a susținut ca Statele Unite ale Americii vor susține in continuare Ucraina in razboiul cu Rusia. Printr-o noua lege Ucraina va primi inca 45 de miliarde de dolari fonduri suplimentare din partea SUA.

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Președintele Joe Biden a susținut ca Statele Unite ale Americii vor susține in continuare Ucraina in razboiul cu Rusia. Printr-o noua lege Ucraina va primi inca 45 de miliarde de dolari fonduri suplimentare din partea SUA.

- PRINCIPALELE DECLARAȚII:Biden: „300 de zile au trecut de la inceputul razboiului, de 300 de zile poporul ucrainean a aratat lumii puterea lui și dragostea de libertate”. "SUA vor continua sa consolideze capacitatea Ucrainei de a se apara". (...) Amintind de bateria Patiriot care va ajunge in Ucraina,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va fi primit miercuri, 21 decembrie, de omologul sau american Joe Biden, dupa care se va adresa Congresului Statelor Unite, a anuntat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, transmit AFP si Reuters . ”Vizita va sublinia angajamentul de neclintit…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului, informeaza „The Guardian". SUA demonstreaza astfel „sprijinul puternic si bipartizan pentru Ucraina", se arata in declaratia…

- Oligarhul rus Vladimir Potanin, fost vicepremier si al doilea cel mai bogat om din Rusia, a fost sanctionat joi de guvernul american pentru legaturile sale cu Vladimir Putin si cu razboiul din Ucraina, relateaza CNN, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…