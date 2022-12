Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Elon Musk, cel mai bogat om al Planetei, continua seria declarațiilor controversate despre razboi. Acum, el și-a exprimat crezul potrivit caruia, Rusia va folosi arme nucleare in cazul in care va pierde Peninsula Crimeea, potrivit RollingStone. Elon Musk a dat voalat de ințeles ca Ucraina ar trebui…

- Consilierul pentru securitate nationala al SUA, Jake Sullivan, a declarat, duminica, la CBS, ca Statele Unite și aliații sai vor acționa "decisiv" daca Rusia va folosi arme nucleare in Ucraina, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…