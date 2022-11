Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit primarului Kievului, mai multe drone kamikaze au lovit cladiri din Kiev. Explozii, auzite si in Odesa, luni dimineata. NATO incepe exercițiul de descurajare nucleara "Steadfast Noon", la care participa 14 țari.

- Operațiunile de la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina au fost oprite complet ca masura de siguranța, a anunțat duminica Energoatom, agenția de stat responsabila de centrala. Centrala „este complet oprita” dupa ce agenția a deconectat de la rețea unitatea de putere numarul 6 la ora 3:41 a.m. (0041…

- Razboi in Ucraina, ziua 195. Consilierul președintelui Volodimir Zelenski i-a sfatuit pe locuitorii din Crimeea sa pregateasca provizii și adaposturile aeriene deoarece armata ucraineana face planuri pentru o contraofensiva in teritoriul ocupat de ruși.

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Razboi in Ucraina, ziua 187. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomica vor vizita centrala nucleara de la Zaporojie "in urmatoarele zile", in contextul in care ucrainenii ii acuza pe rusi ca au transformat centrala in unitate militara.

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa