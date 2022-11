Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 251. Organismul de supraveghere atomica al ONU a inceput inspecțiile la doua situri nucleare din Ucraina, efectuate la cererea Kievului pentru a raspunde acuzațiilor Rusiei ca lucreaza la așa-numita 'bomba murdara'.

- Forțele ruse au atacat doua remorchere civile care transportau o barja cu cereale in zona orașului Oceac, din sudul regiunii Mikolaiv, scrie publicația ucraineana Pravda, citand Comandamentul Operațional de Sud. Doi oameni au murit, unul a fost ranit și o alta persoana este disparuta.

- Premierul nationalist al Ungariei, Viktor Orban, a acuzat duminica Bruxellesul ca „trage” indirect asupra Ungariei prin seria sa de sanctiuni impotriva Rusiei, calificate de Budapesta drept „bomba” asupra economiei, potrivit France Presse. „Sa nu ne facem griji pentru cei care trag asupra Ungariei ascunsi…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- 25 de oameni au murit si 50 au fost raniti dupa ce bombele rusesti au cazut intr-un mic oras din estul Ucrainei. Au fost lovite gara si zona din jurul acesteia. Un tren a luat foc, mai multe case au fost distruse. Intr-una dintre acestea se afla un baiat de 11 ani, pe care tatal l-a gasit fara suflare.…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Forțele ucrainene au raportat bombardamente grele rusești in mai multe orașe din Donețk. Rușii continua sa atace fara succes pozițiile ucrainene de langa Avdiivka. Rusia planifica un referendum in Donețk. Orasul Nikolaev a fost sub foc susținut in timpul noptii.