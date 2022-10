Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Centrala nucleara Zaporojie, ocupata de Rusia, din sudul Ucrainei, funcționa luni cu generatoare diesel de urgența, dupa ce bombardamentele rusești au intrerupt alimentarea cu energie externa, a declarat compania de stat ucraineana pentru energie nucleara, conform Reuters. Energoatom a declarat ca generatoarele…

- Ministerul Apararii al Federatiei Ruse a declarat joi ca ar putea inchide centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, daca fortele ucrainene vor continua sa bombardeze obiectivul, in timp ce Kievul neaga ca ar fi intreprins astfel de atacuri, informeaza Reuters.

- Oameni de afaceri, politicieni și deputați ucraineni s-au perindat in masa pe Coasta de Azur in plin razboi cu Rusia. Unul dintre cei mai bogați oameni ai Ucrainei, Kostyantyn Zhevago, are iahtul in valoare de 113 milioane de dolari in largul coastei Monaco, alaturi de dezvoltatorul de la Dnipro, Vadym…