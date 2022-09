Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 187. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomica vor vizita centrala nucleara de la Zaporojie "in urmatoarele zile", in contextul in care ucrainenii ii acuza pe rusi ca au transformat centrala in unitate militara.

- Razboi in Ucraina, ziua 187. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomica vor vizita centrala nucleara de la Zaporojie "in urmatoarele zile", in contextul in care ucrainenii ii acuza pe rusi ca au transformat centrala in unitate militara.

- Razboi in Ucraina, ziua 187. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomica vor vizita centrala nucleara de la Zaporojie "in urmatoarele zile", in contextul in care ucrainenii ii acuza pe rusi ca au transformat centrala in unitate militara.

- Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, cea mai mare din Europa, a fost rebransata la reteaua electrica vineri, dupa o deconectare in cursul zilei anterioare, a anuntat operatorul ucrainean Energoatom, potrivit AFP si Reuters. ”Unul dintre reactoarele centralei din Zaporojie oprite in ajun a fost reconectat…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 178. Vladimir Putin și Emmanuel Macron au convenit asupra necesitații ca o echipa a Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) sa fie trimisa la centrala nucleara Zaporojie de indata ce acest lucru este posibil, a anunța

- Razboi in Ucraina, ziua 178. Vladimir Putin și Emmanuel Macron au convenit asupra necesitații ca o echipa a Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) sa fie trimisa la centrala nucleara Zaporojie de indata ce acest lucru este posibil, a anunța