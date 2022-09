Stiri pe aceeasi tema

- Experții nucleari ai ONU au plecat joi din orașul Zaporojia pentru a vizita centrala nucleara ocupata de Rusia in sudul Ucrainei, pentru a evalua eventualele pagube, chiar daca ambele parți implicate in conflict au raportat noi bombardamente in orașul Enerhodar, aflat in apropiere, scrie Reuters.…

- Peste 50.000 de oameni locuiesc in Enerhodar, orașul-satelit pentru centrala nucleara de la Zaporojie, din sudul Ucrainei. Se afla sub ocupație rusa de aproape șase luni, iar in ultimele saptamani traiesc cu teama constanta de atacuri in zona centralei, relateaza The Guardian. Atacuri de care Ucraina…

- Rusia le-ar fi spus muncitorilor de la centrala nucleara din Zaporojie sa nu se prezinte vineri la serviciu, a confirmat, in exclusivitate pentru NBC News, serviciul de informații militare ucrainean. Cerința rușilor pentru angajații de la centrala nucleara Zaporojie vine pe fondul acuzațiilor și speculațiilor…

- Rusia ar putea pregati pentru vineri o provocare la centrala nucleara din Zaporojie, situata in orasul Enerhodar, din sudul Ucrainei, susține Directia principala de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), care spune ca angajaților ucraineni ai centralei li s-a spus sa stea acasa pe 19…

- Armata rusa a dat asigurari joi ca nu a desfasurat arme grele la si langa centrala nucleara Zaporojie, aflata sub controlul Moscovei in sudul Ucrainei si vizata recent de lovituri cu obuze, informeaza AFP si Reuters.

- Oficiali instalati de Rusia in zonele ocupate din regiunea Zaporojie din Ucraina au anuntat marti ca fortele ucrainene au bombardat orasul Energodar, unde se afla centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, informeaza Reuters.

- Rusia va face ''tot ce este necesar'' pentru a le permite expertilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa viziteze centrala nucleara Zaporojie, din sudul Ucrainei, a anuntat astazi purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, transmite Reuters,

- Rafael Grossi a declarat intr-un interviu acordat marti pentru The Associated Press ca situatia devine din ce in ce mai periculoasa la centrala Zaporojie din orasul sud-estic Enerhodar, pe care trupele ruse l-au cucerit la inceputul lunii martie. ”Fiecare principiu al sigurantei nucleare a fost incalcat.…