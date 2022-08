Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Autoritatile ruse au anuntat, miercuri, destructurarea unei celule teroriste care ar fi la originea recentelor atacuri comise in Crimeea, in timp ce Administratia de la Kiev ameninta cu distrugerea podului care traverseaza Stramtoarea Kerci. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a…

- Rusia face planuri pentru a anexa mai multe parti ale Ucrainei, dupa scenariul pe care l-a folosit la anexarea Crimeei in 2014, relateaza CNN, citand afirmatii ale purtatorului de cuvant al Consiliului National de Securitate, John Kirby.

- Statele Unite au testat recent cu succes doua rachete hipersonice Lockheed Martin, a anuntat miercuri Pentagonul, in contextul ingrijorarilor in crestere ca Rusia si China au avut mai mult succes in dezvoltarea acestui tip de arme, informeaza Reuters. Americanii intenționeaza chiar sa poata folosi in…

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Dupa patru luni de o invazie militara rusa pe scara larga a teritoriului Ucrainei independente, secretarul de stat american Anthony Blinken a declarat ca Federația Rusa a pierdut deja acest razboi. Ultimele forțe ucrainene din