- SUA estimeaza ca pierderile rusești in Ucraina au ajuns pana in prezent la aproximativ 15.000 de morți și poate 45.000 de raniți, a declarat miercuri directorul CIA, William Burns, adaugand ca și Kievul a suportat pierderi semnificative. La aproape cinci luni de cand președintele Vladimir Putin a ordonat…

- Razboi in Ucraina, ziua 145. Zelenski ii demite pe șeful serviciului de securitate de stat și pe procurorul general. Ivan Bakanov este acuzat ca nu s-a implicat suficient in apararea Harkovului și ca ”s-a gandit doar la sine”.

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zel

- Razboi in Ucraina, ziua 112 | Zelenski la intrebarea daca Ucraina va bombarda Federația Rusa: „Nu suntem teroriști”. Fortele ucrainene se straduiesc sa evacueze civilii din Sievierodonetsk, dupa ce Rusia a distrus toate podurile.

- Razboi in Ucraina, ziua 99. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Kremlinul ar fi dat acordul preliminar pentru ca Turcia sa ajute la curațarea porturilor ucrainene de mine. Ucraina a dat asigurari ca nu va folosi rachetele din SUA pentr

- Razboi in Ucraina, ziua 91. Un general al fortelor aeriene ruse a fost ucis in estul Ucrainei, sustin diverse surse mass-media, inclusiv BBC, Ukrainska Pravda si Dpa. Zelenski a anunțat condiția revenirii la negocierile cu Rusia.

- Ucraina nu este de acord ca Rusia sa conecteze centrala nucleara Zaporojie la reteaua de electricitate ruseasca. Militarii ruși au ocupat uriasa centrala ucraineana inca din prima luna de conflict. La Zaporojie este cea mai mare centrala nucleara din Europa, anunța mediafax. Fii la curent…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț