- Ucraina cauta o oportunitate de a vorbi direct cu liderul chinez Xi Jinping pentru a ajuta la incheierea razboiului sau cu Rusia, a declarat presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu aparut joi in South China Morning Post, transmite Reuters. Liderul ucrainean a indemnat China sa isi foloseasca…

- Rusia foloseste Ucraina ca un teren de testare pentru posibile alte atacuri impotriva altor tari europene, potrivit presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, scrie dpa. "Rusia testeaza in Ucraina tot ceea ce poate fi folosit impotriva altor tari europene", a spus Zelenski in discursul sau video de…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma in mesajul zilnic adresat poporului de vineri noaptea, despre atacul de la Odesa, ca ”aceasta este teroare ruseasca deliberata, intentionata, nu niste greseli sau o lovitura de racheta accidentala”, El a multumit SUA si lui Joe Biden pentru sistemele…

- Ofensiva rusa asupra orașelor strategice din Ucraina nu doar ca e in continuare de actualitate, dar s-a și intensificat. In Severodonețk, orașul din estul Ucrainei, situația ramane critica pentru forțele ucrainene. Dupa cum a declarat Volodimir Zelenski, in obișnuitul sau discurs nocturn pe Telegram:…

- Cel puțin 242 de copii au fost uciși in Ucraina și peste 400 raniți, in trei luni de razboi. Bilanțul a fost anunțat de procuratura generala de la Kiev, care ancheteaza sute de cazuri de crime de razboi. Cei mai mulți copii ar fi fost uciși in Donețk, acolo unde se poarta in ultima vreme lupte grele.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat duminica pozițiile de pe front ale armatei ucrainene, in timpul unei calatorii de lucru in regiunea Harkov, informeaza Administrația Prezidențiala de la Kiev. „Șeful statului s-a familiarizat cu situația operaționala din zona de responsabilitate a…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat joi ca rușii ”au distrus complet” regiunea industriala din Donbas, in estul Ucrainei, acuzand Moscova de bombardamente fara sens pe masura ce isi intensifica ofensiva in est, relateaza Reuters cu referire la Agerpres.ro . Liderul de la Kiev considera…

- Presedintele Volodimir Zelenski a laudat marti seara „puterea supraomeneasca” a trupelor ucrainene in lupta tarii impotriva armatei ruse invadatoare, transmite dpa. „Sunt recunoscator tuturor protectorilor nostri care riposteaza si dau dovada de o putere cu adevarat supraomeneasca pentru a alunga armata…