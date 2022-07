Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 15 persoane au murit și zeci au fost ranite dupa ce un atac cu rachete rusești a lovit un bloc de apartamente cu cinci etaje din orașul Ceasiv Iar, din Donețk, estul Ucrainei. Zeci de persoane au fost prinse sub daramaturi.

- Sute de persoane au fost evacuate din orașele ocupate de forțele ruse, din regiunea Harkov, deși ucrainenii se lauda cu respingerea ofensivei de acolo.Civilii au fost evacuați luni (30 mai) din estul și nordul regiunii Harkov, unde unele orașe și sate raman sub controlul Rusiei. Sub coordonarea Crucii…

- UPDATE 2 Rusia „nu inceteaza sa desfașoare operațiuni ofensive” in zonele estice ale Ucrainei, a anunțat luni, Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene, potrivit CNN. In regiunea Harkov, in nord-est, rușii au tras asupra zonelor din nord și nord-estul orașului, au declarat reprezentanții armatei…

- UPDATE 1 Armata rusa se retrage din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, asupra caruia si-a intensificat bombardamentele in ultimele zile, relateaza vineri cotidianul american The New York Times, preluat de EFE. Ziarul, care citeaza surse oficiale ucrainene si ale aliatilor occidentali, da asigurari…

- Razboi in Ucraina, ziua 79. Ucraina va primi un nou ajutor militar din partea Uniunii Europene, cu o valoare de 500 de milioane de euro. Se dau lupte grele la uzina Azolstal, dar forțele ucrainene rezista atacurilor și continua contraofensiva la Harkov. I

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, sambata seara, ca evacuarea civililor adapostiți in buncarele de la uzina Azovstal s-au incheiat, urmand ca duminica sa fie deschise noi coridoare umanitare pentru locuitorii din Mariupol și așezarile din jurul orașului. Atacurile trupelor ruse…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Razboi in Ucraina, ziua 56. Rusii ataca sud-estul Ucrainei cu toata forta. Șapte persoane au fost ucise marți in orașul Harkov, potrivit rapoartelor locale citate de Sky News. Autoritațile din Mariupol spun ca mii de oameni au fost uciși in oraș.