- Razboi in Ucraina, ziua 134. Rusia a atacat Insula Șerpilor, in incercarea de a dobori steagul ucrainean arborat pe acest obiectiv parasit acum o saptamana de trupele Moscovei. Guvernatorul din Donețk indeamna civilii sa paraseasca regiunea, in contextul

- Este ziua a 127-a de la izbucnirea conflictului militar din Ucraina. Zelenski a decis sa puna capat relatiilor diplomatice cu Siria dupa ce guvernul de la Damasc a recunoscut independenta regiunilor pro-ruse Donetk si Lugansk.

- Seful Agentiei Nationale de Informatii a SUA, Evril Haynes, a spus ca presedintele rus Vladimir Putin inca incearca sa creeze o „punte de pamant” intre teritoriile ocupate temporar din Donbass si Transnistria nerecunoscuta.

- UPDATE 1 Miniștrii Energiei din țarile UE poarta luni discuții de urgența, in contextul in care blocul comunitar incearca sa gaseasca un raspuns unitar la cererea Moscovei, care a cerut cumparatorilor sa plateasca gazul in ruble, in caz contrar riscand sa le fie intrerupta furnizarea, scrie Reuters.…

- Presedintele Rusiei Vladimir Putin a participat si el la slujba de Inviere, la Catedrala „Hristos Mantuitorul" din Moscova, relateaza digi24.ro, conform Kremlinului. Putin a transmis si un mesaj in care vorbeste despre „inaltele idealuri si valori morale" care ii unesc pe crestinii ortodocsi si despre…

- Ucraina și Rusia se afla in a 50-a zi de razboi, iar seria bombardamentelor continua. Acum, ucraineni au anunțat ca ar fi lovit nava de razboi ”Moscova” care aparține armatei ruse. In tot acest timp, soldații lui Vladimir Putin spun ca s-a produs un incendiu urmat de o explozie.