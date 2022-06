Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 124. Mai multe explozii au avut loc duminica dimineața in cartierul istoric Shevchenkivskiy din capitala ucraineana Kiev. Rusii au atacat cladiri rezidențiale, dar si o gradinița din centrul Kievului. Cel puțin o persoana a murit,

- Armata rusa se aștepta ca cel mai important oraș al Ucrainei, capitala Kiev, sa cada in 12 ore de la inceputul invaziei din 24 februarie, a declarat ministrul ucrainean al Apararii, Oleksiy Reznikov, pentru postul american CNN , intr-un interviu acordat la Bruxelles. Reznikov a precizat, in interviul…

- Pe masura ce apararea ucraineana consuma in ritm susținut muniția din epoca sovietica, ce se potrivește sistemelor de lupta mai vechi, majoritare, din dotarea sa, iar armele occidentale trimise Kievului ajung lent și in cantitați insuficiente, ofensiva ru

- Este a 102-a zi de la startul razboiului din Ucraina. Papa Francisc a declarat ca nu este momentul sa faca o vizita in Ucraina deoarece acest lucru poate cauza mai mult rau decat bine. Zelenski afirma ca peste 100 de biserici au fost distruse de rusi, de la startul conflictului militar din 24 februarie.

- Ucraina avanseaza spre „familia europeana”, in timp ce Rusia „se apropie de o viata in spatele Cortinei de fier”, a spus premierul ucrainean Denis Smigal. Dupa 100 de zile de razboi, rușii nu au cucerit Kievul, iar acum se confrunta cu nemulțumiri inclusiv in randul armatei. Cu toate acestea, continua…

- Rusia continua sa-și intensifice ofensiva in estul Ucrainei, unde lupta pentru orașul Izium continua. De asemenea, se duc lupte la oțelaria Azovstal din Mariupol, unde se crede ca sunt peste 1.000 de luptatori ucraineni și peste 100 de civili. Oficial, de la inceputul razboiului, in Ucraina au fost…

- Razboiul din Ucraina pare a fi departe de sfarșit. Ofensiva rușilor continua, iar Ministerul Apararii rus a anunțat pentru prima oara atacuri cu rachete lansate de pe Marea Neagra, cu ajutorul flotei sale de submarine. Dupa atacurile de ieri asupra Kievului, Zelenski susține ca Rusia incearca sa „umileasca”…

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…