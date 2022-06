Stiri pe aceeasi tema

- Doi comandanți de top din Batalionul Azov care a aparat uzina siderurgica Azovstal din orașul Mariupol, situat in sud-estul Ucrainei, au fost transferați in Rusia pentru a fi anchetați. Incertitudinea a inconjurat soarta a sute de luptatori capturați de forțele rusești in luna mai, dupa un asediu de…

- Peste 1.000 de militari ucraineni și mercenari straini, care s-au predat la mijlocul lunii mai la Mariupol, au fost transferați in Rusia in cadrul unei investigații incepute acolo, a declarat o sursa oficiala pentru agenția de presa de stat rusa, TASS, citata de The Guardian . ”Peste 1.000 de oameni…

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Ucraina denunța pasivitatea NATO. Volodimir Zelenski spune ca ideea avansata de fostul secretar de stat american Henry Kissinger, ca Ucraina sa cedeze Rusiei teritorii in schimbul pacii, seamana cu tentativele de a "liniști" Ge

- Ucraina a exclus o incetare a focului sau orice concesie fața de Moscova, in timp ce Rusia și-a intensificat ofensiva in regiunea Donbas (est) și a incetat sa mai furnizeze gaze Finlandei. Dupa ce a pus capat unor saptamani de rezistența a ultimilor luptatori ucraineni in orașul strategic Mariupol din…

- Razboi in Ucraina, ziua 78. Ucraina a oferit Rusiei eliberarea unor prizonieri de razboi ruși in schimbul evacuarii soldaților ucraineni raniți din oțelaria Azovstal din Mariupol, asediata, a declarat miercuri vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk, con

- UPDATE 08:10 - Purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, s-a intalnit sambata la Kiev cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat biroul sau.In cursul unei discutii telefonice sambata dupa-amiaza, Boris Johnson i-a oferit presedintelui ucrainean "sprijin economic si umanitar…

- Un numar de 6.824 de mercenari straini din 63 de țari au venit in Ucraina pentru a lupta alaturi de forțele președintelui Volodimir Zelenski, a declarat duminica Ministerul rus al Apararii. Dintre acestea, 1.035 au fost „eliminați”, in timp ce cateva mii au subzistat. 400 de luptatori straini sunt…

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Rusia a confirmat scufundarea crucișatorului "Moscova" (Moskva), avariat in urma exploziei muniției de la bord. Ucraina susține ca a lovit acest crucișator cu rachete, insa rușii spun ca exploziile de la bordul navei au fost a