- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca forțele ruse au capturat orașul-port strategic Mariupol, in sudul Ucrainei. Rusia a afirmat ca a capturat orașul portuar Mariupol, asediat in sudul țarii, cu excepția uzinei siderurgice Azovstal, unde rezista aproximativ 2.000 de luptatori ucraineni.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Ucraina, in cadrul unei discutii telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, de “numeroase crime de razboi”, oferind asigurari ca fortele militare conduse de Moscova fac “tot posibilul” pentru a nu tinti civili, relateaza AFP. In cadrul discutiei,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi ca omologul sau rus, Vladimir Putin, a formulat conditii inacceptabile pentru un armistitiu in Ucraina, transmite dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Volodimir Zelenski a transmis un nou mesaj pe rețelele sociale in a douasprezecea de razboi in Ucraina. Armata Rusiei a facut și mai multe victime in țara vecina, lucru care l-a indemnat pe liderul Ucrainei sa comunice o noua declarație cu privire la invazia rușilor.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anunțat, in cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele sefului statului francez Emmanuel Macron, ca isi “va atinge obiectivele” in Ucraina, “fie prin negocieri, fie prin razboi”, a anuntat Palatul Elysee, potrivit AFP. Emmanuel Macron l-a gasit pe Putin “foarte…