Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 73. Intr-o rara relatare concordanta a situației, Ucraina și Rusia au anunțat, separat, evacuare a 50 de civili de la uzina Azovstal, inca aparata de batalionul Azov. Fostul mare șahist Garry Kasparov a analizat la Antena 3 cum a a

- UPDATE 3 Un nou schimb de prizonieri intre Ucraina si Rusia a avut loc joi, anunta vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, citata de postul de televiziune CNN. „Astazi, retrimitem acasa 19 persoane, inclusiv zece militari (printre care doi ofiteri) si noua civili”, a declarat Irina Veresciuk. „De data…

- Ministerul ucrainean de Interne a anuntat ca negociaza pentru un schimb de prizonieri cu Rusia si spera sa-i readuca pe cei 169 de soldati capturati la Cernobil Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ucraina și Federația Rusa au efectuat primul schimb deplin de prizonieri de razboi. Acasa s-au intors 10 aparatori ucraineni, iar Ucraina, la rindul sau, a returnat 10 militari ruși. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la canalul Telegram al viceprim-ministrului, ministru pentru reintegrarea…

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev. Rusii au anuntat si ca permit noi

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev. Rusii au anuntat si ca permit noi

- In a sasea zi de razboi in Ucraina, bombardamentele au continuat in marile orase, inclusiv in Capitala Kiev, la marginea careia a ajuns si "convoiul mortii". Acesta este format din tancuri, blindate, arme de artilerie sau cisterne cu combustibil si se int