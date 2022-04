Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 47. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis ca bombardamentele nu vor inceta pana nu se va ajunge la un acord intre cele doua țari. Tancuri germane vor intra in lupta contra Rusiei pentru prima data de la sfarșitul cel

- Reprezentantul Federatiei Ruse in Consiliul de Securitate al ONU, Vasili Nebenzia, a recunoscut ca nu este vorba despre o ”operatiune speciala” impotriva Ucrainei, asa cum numeste oficial Kremlinul agresiunea militara de mari proportii impotriva tarii noastre, ci de un razboi, a declarat reprezentantul…

- „Lovitura data economiei Rusiei trebuie sa fie proporționala cu atrocitațile fara precedent la care asistam.Aceste acte coordonate de inumanitate nu pot ramane fara raspuns și ii vom trage la raspundere pe toți cei responsabili", a spus ea, potrivit CNN.„Imaginile cu gropi comune și civili uciși sunt…

- Europa nu va avea pace cata vreme Vladimir Putin conduce Kremlinul, a declarat miercuri Sir Richard Shirreff, fostul comandant suprem adjunct al NATO in Europa, care l-a numit pe președintele rus un ”autocrat patat de sange”, relateaza BBC . La fel ca „majoritatea oamenilor”, fostul comandant NATO este…

- UPDATE 3 Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat marți Statele Unite ca au condus o operațiune cibernetica masiva care vizeaza zilnic instituțiile statului rus și a declarat ca ii va gasi pe cei responsabili de „agresiunea cibernetica”. „Nu ar trebui sa existe nicio indoiala ca agresiunea cibernetica…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a transmis marți seara un mesaj direct catre Moscova și catre ruși, avertizand in același timp cu consecințe daca Kremlinul va hotari un atac in Ucraina. „SUA și NATO nu sunt o amenințare pentru Rusia. Ucraina nu amenința Rusia. Nici SUA, nici NATO nu au rachete in Ucraina.…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-o emisiune difuzata duminica de postul Prima TV, ca romanii nu trebuie sa se teama ca țara noastra va fi implicata intr-un razboi, in contextul crizei ucrainene, și ca NATO și Uniunea Europeana pregatesc un raspuns „robust” de sancțiuni…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anunțat vineri, intr-un discurs televizat, adresat natunii, ca „va exista un razboi”, in cazul in care Belarusul sau Rusia vor fi atacate. Acesta se angajeaza sa primeasca ”sute de mii” de militari rusi, in cazul unui conflict armat, relateaza AFP, News.ro.…