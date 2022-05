Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Este o situație foarte ”dificila” in Donețk și Lugansk. Forțele ruse ataca intensiv și pe mai multe fronturi, in timp ce soldații ucraineni sunt depașiți numeric. Rusia spune ca a confiscat centrala nucleara din Zaporojie​​​​​​

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca incearca sa organizeze un fals referendum pentru independenta in regiunile sudice Herson si Zaporojie pe care le ocupa, informeaza vineri AFP. Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate…

- ”La centrala nuclearelectrica Zaporojie au fost repornite 2 unitati, potrivit ultimelor informatii pe care le avem de la colegii din Ucraina. In acest moment functioneaza 3 unitati, din cele 6 de pe amplasament”, a scris, vineri seaa, pe Facebook, ministrul energiei, Virgil Popescu. Comisia Nationala…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 8 Rusia a interzis Facebook, potrivit unui raport…

