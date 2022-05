Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 75. Zi importanta in Rusia, care marcheaza 77 de ani de la victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste. Totul, in timp ce forțele rusești lupta impotriva ucrainenilor, intr-unul dintre cele mai sangeroase conflicte in Euro

- Il-80 a fost scos la „repetitii" pentru Parada Victoriei de la 9 mai. Poreclit si „Kremlinul zburator", avionul a fost proiectat ca un post de comanda pentru ca presedintele Vladimir Putin sa conduca un razboi nuclear, de unde si desemnarea sa drept „avionul apocalipsei". Acesta a fost escortat de opt…

- SUA vrea sa ''mute muntii din loc'' pentru ca Ucraina sa castige razboiul cu Rusia, a declarat secretarul american al apararii, Lloyd Austin, in fata reprezentantilor din 40 de tari reuniti la baza aeriana americana Ramstein, din vestul Germaniei, scrie A

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a asigurat, miercuri, statele baltice de sprijinul Berlinului in fata unei posibile amenintari din partea Moscovei, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev.

- "Presedintele Putin a ales (sa lanseze) un razboi premeditat care va provoca suferinte si pierderi umane catastrofale", a spus Biden intr-un comunicat."Rusia singura este responsabila pentru moartea si distrugerea pe care le vor provoca acest atac", a insistat liderul de la Casa Alba.El a promis ca…

- Implementarea acordurilor de la Minsk in interpretarea Moscovei ar oferi o autonomie sporita regiunilor separatiste Donețk și Lugansk. Kievul se teme ca cele doua teritorii controlate de Rusia ar acționa in Ucraina ca un cal troian, destabilizand țara și blocand deciziile de politica externa, inclusiv…

- Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a declarat, marti, ca responsabilitatea de a detensiona conflictul din Ucraina revine Rusiei. Sefa diplomatiei germane a solicitat Moscovei sa isi retraga trupele de la frontiera cu Ucraina, informeaza AFP.