Dupa o prabușire istorica in urma ofensivei militare a Rusiei in Ucraina, rubla a inregistrat o revenire spectaculoasa, susținuta de controale stricte de capital și exporturi de energie. Dar analiștii spun ca succesul este in multe privințe artificial și nu este de bun augur pentru sanatatea economiei ruse. Invadarea Ucrainei, la 24 februarie, a declanșat […]