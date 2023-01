Stiri pe aceeasi tema

- Zelenski a declarat ca vor fi anunțate schimbari iminente in guvern, regiuni și forțele de securitate, dupa acuzațiile de corupție la aproape un an de la invazia Rusiei. Zelenski nu a numit oficialii care urmau sa fie inlocuiți.

- Incetarea focului ordonata de Vladimir Putin pentru Craciunul ortodox de rit vechi ar trebui sa inceapa vineri in Ucraina, primul armistițiu major de la inceputul invaziei, o masura interpretata de Kiev și aliații sai ca o dorința a Moscovei de a caștiga timp. In urma unui apel al patriarhului ortodox…

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Presedintele american Joe Biden a apreciat ca Vladimir Putin cauta "o gura de aer" prin lansarea unui armistitiu de 36 de ore in Ucraina cu ocazia sarbatorii de Craciun dupa calendarul iulian.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a invitat pe Lula da Silva in Rusia, imediat dupa ce Lula a depus juramantul ca președinte in Brazilia. Luiz Inacio Lula da Silva (77 de ani) se afla la inceputul celui de-al treilea mandat de șef de stat. Lula a depus juramantul de președinte duminica, 1 ianuarie…

- Presedintele rus Vladimir Putin este asteptat sa stabileasca, miercuri, obiectivele militare pentru 2023, intr-o intalnire cu oficialii apararii. In cadrul reuniunii ministrului apararii, Serghei Soigu, va transmite un mesaj.

- Vladimir Putin a evocat joi, in cadrul unei ceremonii la Kremlin, prilejuite de inmanarea unor medalii, perspectiva unui indelungat razboi in Ucraina. Rusia, a ”promis” el, va continua loviturile impotriva infrastructurilor energetice ale acestei țari independente și suverane pe care de pe acum a transformat-o…

- Vladimir Putin a șocat din nou omenirea cu un nou avertisment privind folosirea armelor nucleare, in cazul in care conflictul din Ucraina nu va inceta in condiții pașnice. In replica, SUA a condamnat dur declarațiile liderului rus, etichetand acest avertisment drept unul „total iresponsabil”. SUA, reacție…

- Prim-ministrul Ucrainei spune ca sezonul de iarna va fi provocator, dar 70% din necesarul de energie a fost acoperit. Aliații NATO, reuniți la București, au promis mai multe arme pentru Kiev și echipamente pentru a ajuta la restabilirea energiei electrice și termice ucrainene distruse de