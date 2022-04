Stiri pe aceeasi tema

- Oficialitati ruse au reactionat vehement fata de interzicerea in Republica Moldova a simbolului „Z” al invaziei Rusiei in Ucraina, dupa ce presedinta Maia Sandu a promulgat marti o lege in acest sens, relateaza DPA, citata de hotnews.ro. Senatorul rus Aleksei Puskov, seful Comisiei provizorii a Consiliului…

- In primele zile de razboi, Ucraina a rugat insistent conducerea Republicii Moldova sa vanda cele 6 MiG-29, pe care le deține și nu sunt folosite. Acesta afacere eșuata este subiectul unui articol in presa ucraineana. In primele zile ale invaziei ruse, conducerea ucraineana a facut apel la guvernul moldovean…

- Senatorul rus, Alexei Puskov prognozeaza o disparitie a Ucrainei, Republicii Moldova, Letoniei si Lituaniei, din cauza unei pierderi masive a populatiei. Potrivit oficialului de la Moscova, depopularea masiva prin plecarea cetatenilor in strainatate este o trasatura comuna specifica Ucrainei, Republicii…