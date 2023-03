Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 389. Activisti pro-Kremlin au protestat sambata la Moscova in fata ambasadelor a 20 de tari considerate de Rusia drept "neprietenoase", cu ocazia aniversarii a noua ani de la anexarea Peninsulei Crimeea, informeaza AFP.

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, publica in Libertatea un articol despre ceea ce el numește unitatea și „cat de mult putem realiza atunci cand Europa și America de Nord sunt impreuna” Ziua de 24 februarie va ramane pentru generații intregi drept marturia dureroasa a brutalitații și a…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat la scurt timp, dupa discursul lui Vladimir Putin, ca: ”nimeni nu ataca Rusia, Rusia ataca Ucraina”, iar alianța nord-atlantica susține dreptul Ucrainei de a se apara. ”Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Vladimir Putin…

- „Vreau sa spun din nou asta: nu am inceput nicio ostilitate, incercam sa le punem capat. Aceste ostilitați au fost lansate de naționaliștii din Ucraina și de cei care i-au susținut, in 2014, cand a avut loc lovitura de stat. Totul a inceput cu asta, dupa care au urmat urmat evenimente din Crimeea și…

- Razboi in Ucraina, ziua 336. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc.

- Razboi in Ucraina, ziua 336. Guvernul Germaniei a decis trimiterea unui numar mic de tancuri in Ucraina si va autoriza livrarea de vehicule blindate de fabricatie germana de catre natiuni aliate, in cadrul acordului cu Statele Unite, afirma oficiali polit

- The New York Times a scris joi dimineața despre intenția Administrației Biden de a ajuta Ucraina sa "loveasca" Crimeea. Reacția de la Kremlin a venit imediat: ”Ar fi extrem de periculos. Aceasta ar insemna escaladarea conflictului”, a declarat purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

- Producatorul german de armament Rheinmetall nu va putea livra tancuri Leopard 2 Ucrainei mai devreme de 2024, in timp ce acestea sunt in reparații, daca guvernul de la Berlin decide sa le livreze Kievului, a avertizat duminica patronul grupului in coloanele publicației Bild. Guvernul german a anunțat…