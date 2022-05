Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Fortele ucrainene si-au continuat ofensiva in zona Harkovului, dar in ciuda acestor progrese in teren Kievul se asteapta ca razboiul cu Rusia, care continua si ea sa atace in Donbas, sa dureze. Armata ucraineana a publicat imagini care arata distrugerea unei coloane blindate a Rusiei de marimea unui…

- Ucraina a avut ajutor din partea Statelor Unite cand a tintit, cu succes, cu rachete de croaziera pretioasa nava de razboi a Rusiei, luna trecuta, afirma surse citate de CNN cu referire la Observatornews.ro . Fortele ucrainene, care au observat o nava de razboi ruseasca in Marea Neagra, au apelat la…

- Ucraina a avut ajutor din partea Statelor Unite cand a tintit, cu succes, cu rachete de croaziera pretioasa nava de razboi a Rusiei, luna trecuta, anunta CNN, citata de News.ro . Fortele ucrainene, care au observat o nava de razboi ruseasca in Marea Neagra, au apelat la contactele americane pentru a…

- Razboi in Ucraina, ziua 66. Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca exista riscuri mari de a inceta orice discuții cu partea rusa. Mai mult, acesta i-a avertizat pe ruși ca in cazul uciderii aparatorilor ucraineni din Mariupol sau a unui așa-zis „re

- Razboi in Ucraina, ziua a 19-a. Rusia si-a intensificat atacurile in vestul Ucrainei, apropiindu-se periculos de granita NATO reprezentata de Polonia. Melitopolul se apropie de o catasrofa unanitara, iar Harkovul este bombardat nemilos. Putin insa se clat

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint