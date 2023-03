Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 06:15 Partenerii americani si internationali ingheata active rusesti in valoare de peste 58 de miliarde de dolari, ca parte a unui pachet de sanctiuni extinsUPDATE 03:00 Biden include ajutorul pentru Ucraina in proiectul de bugetAdministratia Biden cere Congresului asistenta de peste 6 miliarde…

- In semn de solidaritate cu Ucraina, Palatul Victoria va fi iluminat in aceasta seara in culorile drapelului ucrainean, la un an de la declansarea agresiunii militare ruse. "Se implineste un an de cand vecinii nostri ucraineni traiesc cosmarul agresiunii militare pe care Rusia a declansat o nejustificat…

- Razboi in Ucraina, ziua 364. Șefa Centrului de Presa al Forțelor de Aparare ale Ucrainei din regiunea Sud avertizeaza ca Rusia pregatește lovituri precise cu rachete asupra orașelor ucrainene.

- Larga este un punct de trecere a frontierei cu Ucraina situat in nordul Republicii Moldova.Dupa ce au fost descoperite resturile presupusei rachete, s-a luat masura protejarii zonei si a fost anuntat Serviciul de Urgenta 112. La fata locului au venit echipele de genisti ale politiei, precum si Procuratura…

- Statele Unite ale Americii considera ca peninsula ucraineana Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal in 2014, ar trebui cel putin demilitarizata, iar Washingtonul considera legitime atacurile ucrainene asupra unor tinte militare de pe acest teritoriu, a transmis subsecretarul de stat al SUA, Victoria…

- Larga este un punct de trecere a frontierei cu Ucraina situat in nordul Republicii Moldova.Dupa ce au fost descoperite resturile presupusei rachete, s-a luat masura protejarii zonei si a fost anuntat Serviciul de Urgenta 112. La fata locului au venit echipele de genisti ale politiei, precum si Procuratura…

- Situația pe frontul din estul Ucrainei este complicata și dificila, recunoaște președintele Volodimir Zelenski, citat de AFP. Totodata, se pare ca Rusia a construit o noua baza militara in Crimeea.

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre