- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri, 10 noiembrie, ca Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) vo ramane sa controleze Fașia Gaza dupa razboi, intr-o serie de comentarii care vor ridica probabil semne de intrebare in randul comunitații internaționale, la cateva ore dupa el ce a declarat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi ca tara sa nu incearca sa cucereasca, sa ocupe sau sa guverneze Fasia Gaza dupa razboiul sau impotriva Hamas, dar va fi nevoie de o „forta credibila” pentru a intra in enclava palestiniana, daca va fi necesar, pentru a preveni aparitia amenintarilor…

- Premierul Benjamin Netanyahu a transmis joi, 19 octombrie, unui grup de soldați israelieni, aflat in apropiere de granița cu Gaza, ca Israelul este pe cale sa obțina o victorie majora, relateaza The Times of Israel și Sky News.Netanyahu le-a spus trupelor sale ca intraga țara "sta in spatele" lor."Vom…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a sosit vineri, 13 octombrie, la Tel Aviv, pentru o vizita in semn de solidaritate cu Israelul, inca sub soc dupa atacul sangeros lansat in urma cu aproape o saptamana de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza Agerpres. Austin urmeaza sa aiba…

- Donald Trump l-a criticat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu in legatura cu ceea ce fostul presedinte al SUA a descris drept o proasta pregatire pentru atacul declansat sambata de militantii miscarii palestiniene Hamas, atac in care au murit cel putin 1.200 de oameni in Israel, informeaza…

- Un guvern "de urgența de uniune naționala" a fost format miercuri, 11 octombrie, in Israel, in timp forțele sale armate bombardeaza Fașia Gaza pentru a elimina Hamas, desfașurand forțe la nord de enclava palestiniana dens populata, acolo unde militanții gruparii spun ca inca lupta dupa atacul lor transfrontalier…

- Casa Alba este ”in masura sa confirme la ora actuala moartea a noua cetateni americani” in atacul Hamas impotriva Israelului, a comunicat luni, 9 octombrie, o purtatoare de cuvant a Consiliului de Securitate Nationala al SUA (National Security Council – NSC), potrivit Agerpres . ”In acest moment, putem…

- Statele Unite vor trimite mai multe nave și avioane militare mai aproape de Israel pentru descurajare și in semn de susținere, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani, Washingtonul considerand ca ultimul atac al Hamas ar fi putut fi motivat pentru a perturba o potențiala normalizare a legaturilor…